أخبار الفن| ياسمين عز تكشف حقيقة إيقاف برنامجها.. والجمهور يفتح النار على محمد رمضان بفيديو إهانة كومبارس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار العالمية والمحلية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

تمكن المسلسل الوثائقي الذى طرحته نتفليكس خلال الايام الماضية لكل من الامير هاري وزوجته الممثلة المعتزلة ميجان ماركل ، من حصد نشب مشاهدة عالية حول العالم .

وتصدر مسلسل الامير هاري وزوجته ميجان ماركل نسب المشاهدة وقوائم الاعمال الاعلي مشاهدة فى معظم دول العالم

كشف موقع "إكسبريس" البريطاني عن المبلغ الذى حصل عليه كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مقابل ظهورهما ضمن أحداث المسلسل الوثائقي هاري وميجان، والذى طرح الجزء الأول منه على منصة نتفليكس العالمية الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع موقع "إكسبريس" البريطاني أن الأمير وزوجته ميجان قد تقاضيا مبلغ 244 ألف جنيه إسترليني فى الدقيقة مقابل ظهورهما، بينما تم إنفاق مبلغ 88 مليون استرليني كميزانية للعمل، الذى واجه بسببه الزوجان انتقادات لاذعة.

أبدت الفنانة نانسي عجرم غضبها من إبعاد أفراد الأمن فى حفلها الأخير لشاب حاول الاقتراب من المسرح للتصوير معها، أثناء إحيائها حفلا بدبي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها، حيث سألت المنظمين عن شاب حاول الاقتراب من المسرح.

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم كبير من قبل متابعينه على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، بعد نشره مشهدا من مسلسله الجديد العمدة ، وهو يقوم فيه بضرب ممثل مساعد “ بالقفا ” .

وعلق محمد رمضان قائلاً : جعفر العمدة بيصبح و بيقولكم رمضان يجمعنا و العمدة يدلعنا . وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح ".

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول إيقاف برنامج “كلام الناس” الذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز بسبب الشكاوى الذي تقدمت ضدها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

ونفت ياسمين عز إيقاف البرنامج عبر حسابها بفيسبوك ،وكتبت :" البرنامج شغال وموجود رغم أنف الحاقدين الخميس الساعة ٦ مساء".

كشف الفنان آسر ياسين عن تعرضه لإصابة بذراعه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر آسر ياسين صورة لذراعه عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “حركات الأكشن تأتي بسعر”.

منذ إعلان الفنان حسين الجسمى لعقد قرانه أمس، وقد سيطرت حالة من الفرحة والبهجة على الوسط الفنى، وتابعها أيضا حالة من التساؤلات المختلفة عن هوية زوجته الجديدة والتى كانت حديث السوشيال ميديا.

وخرجت عديد من التفاصيل، والأنباء عن زوجة حسين الجسمى وهويتها حيث كشف البعض اسمها وهى شيخة عبد العزيز سلمان وهى اماراتية من عائلة عريقة ويبلغ عمرها 34 عاما، كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية فى عدد من الصحف والمواقع الإماراتية.



