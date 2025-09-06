فيلم صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا

حصدت المخرجة التونسية كوثر بن هنية جائزة الأسد الفضي – جائزة لجنة التحكيم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن فيلمها المثير للجدل “صوت هند رجب” (The Voice of Hind Rajab) الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية.

يُروى الفيلم قصة مأساوية حقيقية لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى هند رجب، حيث قتلت خلال استهداف سيارتها من قِبَل القوات الإسرائيلية في غزة في عام 2024.



الفيلم يعتمد على التسجيل الصوتي الفعلي لمكالمتها مع فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بينما كانت على قيد الحياة داخل السيارة، ويتبع أحداث المكالمة من داخل مركز الاتصال وحده دون إظهار أي مشاهد عنف مباشرة.



عُرِض الفيلم لأول مرة في العرض العالمي في المسابقة الرسمية يوم 3 سبتمبر، وحظي برد فعل تاريخي من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه الشديد عبر وقوف وتصفيق استمر لنحو 23 إلى 24 دقيقة—أطول كمية احترم السجلات في مهرجانات سينمائية.



كما تم اختيار الفيلم رسميًا لتمثيل تونس في مسابقة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار لعام 2026، مشيراً إلى اهتمام دولي واسع بهذا العمل المؤثر.



توج المخرج الأميركي بيني صفدي بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمه الجديد The Smashing Machine.

الفيلم هو سيرة درامية للملاكم وفنان القتال المختلط مارك كير، وقدّم فيه بيني صفدي أداء منقطع النظير ككاتب ومخرج ومحرر للفيلم.

ولعل أبرز ما ميز الفيلم هو التحول الدرامي الجريء للنجم دوين «ذا روك» جونسون، الذي غيّر من جلده بأسلوب مؤثر، وتقمّص شخصية كير بحرفية وانفعالات حقيقية استحوذت على المشاهدين.

عرض الفيلم لأول مرة في المسابقة الرسمية للمهرجان يوم 1 سبتمبر، ولاقت القصة الواقعية والقاسية عن ارتفاع نجم مارك كير في عالم الـUFC، وصولاً إلى صراعه مع الإدمان والعلاقات المضطربة، استحساناً كبيراً من النقاد والجمهور.

وقد حظي العرض برد فعل غير مسبوق، حيث شهد الفيلم تصفيقاً حاراً دام 15 دقيقة، أعاد للأذهان استقبالات مؤثرة لسير ذاتية كبرى، مؤكدًا عمق التجربة السينمائية التي عاشها الجمهور.

افتتحت الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا بفيلم La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، فيما تختتم الفعاليات بعرض فيلم Dog 51 (المعروف أيضًا باسم Chien 51) للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز.



من أبرز محطات الدورة تكريم المخرِج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوج والممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل أعمالهما، وقد اعتُبر هذا التكريم احتفاءً بمسيرة فنية مؤثرة أثرت السينما العالمية لعقود.