المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيلم صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا

نجلاء سليمان

حصدت المخرجة التونسية كوثر بن هنية جائزة الأسد الفضي – جائزة لجنة التحكيم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن فيلمها المثير للجدل “صوت هند رجب” (The Voice of Hind Rajab) الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية.

يُروى الفيلم قصة مأساوية حقيقية لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى هند رجب، حيث قتلت خلال استهداف سيارتها من قِبَل القوات الإسرائيلية في غزة في عام 2024.


الفيلم يعتمد على التسجيل الصوتي الفعلي لمكالمتها مع فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بينما كانت على قيد الحياة داخل السيارة، ويتبع أحداث المكالمة من داخل مركز الاتصال وحده دون إظهار أي مشاهد عنف مباشرة.


عُرِض الفيلم لأول مرة في العرض العالمي في المسابقة الرسمية يوم 3 سبتمبر، وحظي برد فعل تاريخي من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه الشديد عبر وقوف وتصفيق استمر لنحو 23 إلى 24 دقيقة—أطول كمية احترم السجلات في مهرجانات سينمائية.


كما تم اختيار الفيلم رسميًا لتمثيل تونس في مسابقة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار لعام 2026، مشيراً إلى اهتمام دولي واسع بهذا العمل المؤثر.


توج المخرج الأميركي بيني صفدي بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمه الجديد The Smashing Machine.

الفيلم هو سيرة درامية للملاكم وفنان القتال المختلط مارك كير، وقدّم فيه بيني صفدي أداء منقطع النظير  ككاتب ومخرج ومحرر للفيلم.

ولعل أبرز ما ميز الفيلم هو التحول الدرامي الجريء للنجم دوين «ذا روك» جونسون، الذي غيّر من جلده بأسلوب مؤثر، وتقمّص شخصية كير بحرفية وانفعالات حقيقية استحوذت على المشاهدين.

عرض الفيلم لأول مرة في المسابقة الرسمية للمهرجان يوم 1 سبتمبر، ولاقت القصة الواقعية والقاسية عن ارتفاع نجم مارك كير في عالم الـUFC، وصولاً إلى صراعه مع الإدمان والعلاقات المضطربة، استحساناً كبيراً من النقاد والجمهور.

وقد حظي العرض برد فعل غير مسبوق، حيث شهد الفيلم تصفيقاً حاراً دام 15 دقيقة، أعاد للأذهان استقبالات مؤثرة لسير ذاتية كبرى، مؤكدًا عمق التجربة السينمائية التي عاشها الجمهور.

افتتحت الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا بفيلم La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، فيما تختتم الفعاليات بعرض فيلم Dog 51 (المعروف أيضًا باسم Chien 51) للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز.


من أبرز محطات الدورة تكريم المخرِج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوج والممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل أعمالهما، وقد اعتُبر هذا التكريم احتفاءً بمسيرة فنية مؤثرة أثرت السينما العالمية لعقود.

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

