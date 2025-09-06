نجاة الفنانة التشكيلية مي عبدالله بعد حادث سير مروع

نجت الفنانة التشكيلية مي عبدالله من حادث سير مروع على طريق المنيا القاهرة الصحراوي الغربي ، ولم تكشف تفاصيل اخري عن حالتها الصحية مؤكدة انها بخير.

وكتبت مي عبدالله عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، “الحمد لله اتعرضنا النهاردة لحادث على طريق المنيا القاهرة الصحراوي الغربي وربنا نجانا بفضله من الموت .. الحمدلله على كرمه ولطفه بينا".

من هى مي عبدالله

ومي عبدالله هى فنانة تشكيلية مصرية، وتخصصت في قسم النحت الخزفي، وتعمل كمدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا، تخرجت عام 2017 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وكانت الأولى على دفعتها وحصلت على لقب "نحاتة المنيا"، بعد أن نال مشروع تخرجها وأعمالها الفنية أعجاب العديد.

منتدي شباب العالم

وشاركت مي عبد الله في منتدى شباب العالم عامي 2017 و2018 في شرم الشيخ.