قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجبهة الوطنية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية .. ونتنياهو يروّج لأوهام سياسية
وزير المهجرين اللبناني: نقدر دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية
بفستان منقط.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام
المحامين العرب : نرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل عن معبر رفح
الجهاز الفني يخفف الضغط البدني على لاعبي الزمالك قبل ودية النجوم
وزير الطيران المدني: مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع
وزير الأوقاف: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
وزير الرياضة يُشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال
نظرة أولى على عائلة جالاكسي S26.. أحدث الصور المسربة تكشف عن التصاميم الجديدة
فيريرا يوجه تعليمات فنية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري
نيجيريا تحافظ على آمال التأهل لكأس العالم بالفوز على رواندا
هشام وهبة يحذر من تحصيل مقابل الخدمة في غير المنشآت السياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المحامين العرب : نرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل عن معبر رفح

عبدالحليم علام
عبدالحليم علام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعرب  عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان له اليوم السبت، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الكيان المحتل بشأن معبر رفح، معتبرًا إياها اتهامات باطلة بحق الدولة المصرية ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي عبر طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

 وجاء نص البيان الصادر من اتحاد المحامين العرب  كالآتي:

أعرب، بصفتي نقيبًا لمحامي مصر ورئيسًا لاتحاد المحامين العرب، عن رفضي القاطع واستنكاري الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الكيان المحتل، والتي تضمنت اتهامات باطلة بحق الدولة المصرية، ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي عبر طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء عبر معبر رفح.

وتابع : إن ما ورد على لسان نتنياهو لا يعد مجرد سقطة سياسية جديدة فحسب، بل يمثل اعتداءً صارخًا على مبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا مباشرًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة النصوص المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تحظر بشكل قاطع النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم المحتلة.

وقال إن الإصرار الإسرائيلي على التلويح بخيار التهجير يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، فضلًا عن كونه جريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يستوجب إخضاع المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة الجنائية الدولية.

كما أن محاولة تحميل مصر مسؤولية مزعومة عن الوضع في غزة تمثل ادعاءً باطلًا ومصادمة لمبدأ السيادة الوطنية المقرر في ميثاق الأمم المتحدة، وتكشف عن محاولة بائسة للتغطية على الفشل السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال، وتنصلها من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

إن مصر، التي قدّمت آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين، لم ولن تسمح بأن تكون بوابة لأي تهجير، أو طرفًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف يتسق تمامًا مع ثوابت الدولة المصرية، ومع مبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بهوية الأرض أو تفريغها من سكانها الأصليين.

وإذ أعلن دعمي الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية وقيادتها السياسية، فإنني أدعو إلى تبني مسارات قانونية دولية عبر تقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، لمساءلة حكومة الاحتلال عن جرائمها، والتصدي لكل محاولات شرعنة التهجير أو فرض وقائع جديدة بالقوة.

كما أدعو المنظمات الحقوقية الدولية ونقابات المحامين حول العالم إلى الانضمام في جبهة قانونية موحدة، لفضح هذه الممارسات الإجرامية، وتأكيد أن التهجير القسري، وقتل المدنيين، وتجويع الشعوب، هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الإفلات من العقاب لن يدوم.

وختامًا، أجدد التأكيد أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة، والمدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، وأن محاولات النيل من دورها التاريخي والقانوني والسياسي ستبوء جميعها بالفشل.

نقيب المحامين عبدالحليم علام المحامين العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

ترشيحاتنا

إيهاب امين

إيهاب أمين: سعيد بتجديد عقدي مع سلة الأهلي

الزمالك

الزمالك يكثف التحضيرات الفنية استعدادًا لودية النجوم

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام دوري القهاوي بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام دوري القهاوي بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة

بالصور

6 استعمالات مذهلة لتفل القهوة المستعملة.. من العناية بالبشرة إلى تنظيف المنزل

أبرز استعمالات تفل القهوة
أبرز استعمالات تفل القهوة
أبرز استعمالات تفل القهوة

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد