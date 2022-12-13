المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية: 49 رئيسا إفريقيا يحضرون قمة واشنطن

قالت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن أعلنت الكثير من المعلومات عن القمة الإفريقية فهي قمة مهمة للغاية، وستبدأ اليوم في واشنطن بـ49 رئيسا من القارة الإفريقية وصلوا إلى واشنطن بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الإفريقي.

وأضافت خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «من الواضح أن هذه القمة تبين أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، وهو ما يترجم في هذه القمة والاجتماعات الأخرى على هامشها».

وتابعت: «هنا كثير من الموضوعات التي ستناقش بهذه القمة منها المجتمع المدني والمناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة والاقتصاد والاستثمار، ومجالات أخرى سيجري النقاش حولها اليوم وغدا، وسيكون التركيز على الشراكات التجارية والقطاع التجاري والاستثمار».

واستطردت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية أن أكثر من 300 شركة خاصة أفريقية وأمريكية سيجتمعون مع القادة الأفارقة ليتحدثوا عن التجارة الأمريكية الأفريقية، والعلاقات الاقتصادية، وكل ذلك يبين أهمية العلاقة بين أمريكا والقارة الإفريقية.