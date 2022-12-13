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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون دولي: مؤتمر باريس لإعادة إعمار أوكرانيا ضروري لإيقاف الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن المؤتمر المنعقد حاليا في باريس لإعادة إعمار أوكرانيا ضروري لكي لا تستمر الحرب.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه إذا استمرت الحرب لا تكون الأضرار غير قابله للرجعه، حيث يجب إعادة البناء من الآن لكي يضع الحد من آثار الحرب، ولكي يتمكن الشعب الأوكراني من الرجوع لحياته العادية.

وتابع أستاذ القانون الدولي: «لكن في خطة الإعمار التي قدرت كمساعة أولى بمليار دولار كخطوة أولية، يحسب أن لكل إعادة إعمار سيكون وراءها ضرب وقصف روسي، كما أن عملية الكر والفر موجودة أيام الحرب لكي يكون الموقف واضحا من أن أوروبا تريد أن توقف روسيا بالعقوبات وإعادة الإعمار وهو سلاح من أسلحة الحرب الحالية حتى لا تتمادى روسيا».

 

إعمار أوكراني أوكرانيا القاهرة الإخبارية القانون الدولي روسيا

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