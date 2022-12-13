عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عزل قيادتين بجمارك بورسعيد والسجن المشدد 10 سنوات لـ 4 آخرين

محكمة جنايات بورسعيد
محكمة جنايات بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل الروساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزل قيادتين بجمارك بورسعيد من وظيفتهما.

 

تعود تفاصيل القضية، إلى شهر أكتوبر عام 2019، بتوجيه اتهام إلى كل من: المدعو "ك.م.ا.ا" 56 عامًا، رئيس قسم بجمارك بورسعيد، والمدعو "ا.ا.ا" 40 عامًا، رئيس قسم تعريفة بجمارك بورسعيد، والمدعو "ش.ا.م" 48 عامًا، مدير وشريك بمصنع للملابس الجاهزة، والمدعوة "س.ش.خ" 55 عامًا حاصلة على دبلوم تجارة، بقيام المتهم الأول والثاني بتزوير استمارة معاينة وإذن إفراج جمركي، وإغفال إثبات أصناف بعض البضائع، وإثبات أعداد وأصناف بضائع على خلاف الحقيقة وأقل من مشمول الحاوية، واتهامات آخرى، كما وجه المتهمان الثالث والرابع عدة اتهامات منها: الاتفاق مع المتهمان الأول والثاني على تزوير محررات رسمية.

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أشكال الفساد

المشدد 6 سنوات لسيدة وعاطل بتهمة تجارة الهيروين فى بورسعيد

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى شهاده الشهود والذين أكدوا جميعا أن المتهمون هربوا بقصد الإتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفا وقيمة بالاوراق، بأن استخدموا المحررات المزورة محل الإتهام بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، واستوردوا سلعا بالمخالفه لقرار وزير التجارة الصادر بتحديد الاجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد، واعطوا بيانات غير صحيحة عن الرسالة الجمركية.


وحكمت المحكمة، بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما، ورد مبلغ نصف مليون وغرامة مماثلة، وذلك في القضية رقم 5063 لسنة 2020 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1872 لسنة 2020 جنايات كلي بورسعيد.

بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد الرسوم الجمركية ميناء بورسعيد السجن المشدد تزوير محررات رسمية جمارك بورسعيد محررات رسمية المشدد 10 سنوات جنايات بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

مجانا على النايل سات..قناتان تذيعان مباراة الأرجنيتن وكرواتيا في كأس العالم..التردد

النيابة العامة تعلن القبض على طليق البلوجر هدير عاطف..وتتخذ إجراء عاجلا ضده

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

"التعليم" تفتتح معرض الاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول

تخضع للائحة التنفيذية.. برلماني يكشف آخر تفاصيل طلبات التصالح على مخالفات البناء..فيديو

ننشر حصاد دار الإفتاء المصرية في 2022

تنتج 10 جيجا وات.. أكبر مزرعة رياح في العالم على أرض مصر.. شاهد

البلوجر هدير عاطف .. محامي الضحايا يكشف مفاجآت جديدة في قضية النصب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدر التريند والقبض على زوجها.. صور البلوجر هدير عاطف تثير الجدل

لرفع مناعتك والشعور بالشبع.. إليك أفضل طبق عليك تناوله على مائدتك

بعد وفاة لاعب مطروح.. الإسعافات الأولية عند حالات بلع اللسان في الملاعب

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم| ما القصة؟

فيديو

أهان الكومبارس.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بهذه الطريقة.. فيديو جراف

رد التعليم حول إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني

إنذار عاجل.. الصحة العالمية تحذر من عدوى تصيب الصغار

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ