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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أشكال الفساد

محافظ بورسعيد يؤكد:
محافظ بورسعيد يؤكد: أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أش

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و اللواء حيدر منصور وكيل  هيئة الرقابة الإدارية   ندوة تثقيفية توعوية، حول تطور دور هيئة الرقابة الإدارية  فى مجال منع ومكافحة الفساد واستراتيجية الدولة للوقاية من مخاطره ، وذلك فى إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد،  وذلك بمقر جامعة بورسعيد. 

محافظ بورسعيد يؤكد: أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أشكال الفساد المختلفة

جاء ذلك  بحضور الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والمهندس عمروعثمان نائب المحافظ،والمستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد واعضاء مجلس النواب والشيوخ الدكتور عاطف علم الدين والأستاذ حسن عمار والدكتورة امل عصفور ولفيف من الأجهزة الأمنية والطلاب وعدد من قيادات الجامعة والقيادات التنفيذية.

محافظ بورسعيد يؤكد: أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أشكال الفساد المختلفة

وخلال كلمته،  أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أهمية هذه الاحتفالية والتى تبرز جهود الدولة متمثلة فى هيئة الرقابة الإدارية  فى مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، لافتا أن مصر تشهد كل يوم "حرب وتعمير" معا،  متطرقا إلى جهود الدولة المصرية منذ ٨ أعوام لإقامة كبرى المشروعات القومية والتنموية التى تساهم فى القضاء على صور الفساد المختلفة.  

محافظ بورسعيد يؤكد: أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أشكال الفساد المختلفة

وأشار المحافظ خلال حديثه،  أن على المواطن دور كبير لمحاربة الفساد ودعم جهود الدولة ، متناولا خطة التنمية علي أرض بورسعيد،  وقائلا " مصرين على مكافحة الفساد وإقامة المشروعات القومية التي تعود بالخير على الجميع،  والذي يتحقق تحت راية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوها للتطور والنهضة في كافة المجالات التى حققتها بورسعيد للقضاء على أشكال الفساد الإداري.

محافظ بورسعيد يؤكد: أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أشكال الفساد المختلفة

واستطرد محافظ بورسعيد  أن جميع مؤسسات الدولة تعمل باستمرار على مواجهة الفساد،  مشيرا أن المشروعات القومية التى تحدث دليل كبير على التطور فى مواجهة أساليب وأشكال الفساد وأهمها مشروع التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي الجديد. مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بصور الفساد وجهود الدولة لمحاربة هذه الظاهرة.

محافظ بورسعيد يؤكد: أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أشكال الفساد المختلفة

وقدم المحافظ كل الشكر للأجهزة التنفيذية والموظفين فى كافة القطاعات ببورسعيد لجهودهم المتواصلة فى إحداث التنمية، مؤكدا أن الجميع يتعاون معا فى محاربة الحالات الفردية التى تساهم فى نشرالفساد، مقدما الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، موضحا أن الإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد كانت بدعم من كافة الجهات المعنية المختلفة وأن حجم الأعمال والإنتاج الكبير يسهم فى تقليل الفساد بالمجتمع، قائلا "هناك العديد من أشكال الفساد وعلى رأسها عدم قيام المسؤول بدوره ومهمته الأساسية فى المجتمع ونفخر بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية نجحت فى تحقيق الوعى لدى المواطن .

محافظ بورسعيد يؤكد: أهمية تعاون المواطن مع الدولة لمحاربة أشكال الفساد المختلفة

ومن جانبه، قدم وكيل هيئة الرقابة الإدراية اللواء حيدر منصور شرحا تفصيليا حول مفهوم الفساد بأنه استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة، وحدد أنواعه قائلا: "هناك الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين، وكذلك الآثار السلبية للفساد.

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كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف لمكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته ، وتناول وكيل هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية ، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد والقوانين المواجهة لهذه الظواهر.

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