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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: أمريكا تعتزم إمداد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" الصاروخية هذا الأسبوع

أرشيفية
أرشيفية

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تتخذ الخطوات النهائية، لإرسال أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وذكرت الشبكة نقلا عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية لخططها من أجل إرسال منظومة "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، موضحة أنه قد يتم الإعلان عن إرسال المنظومة إلى كييف هذا الأسبوع.

وبحسب "سي.إن.إن"، فإن خطط البنتاجون ما زالت تحتاج إلى موافقة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

وتهدف المنظومة إلى حماية أجواء أوكرانيا في ظل الضربات الروسية التي تستهدف البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير الماضي.
 

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