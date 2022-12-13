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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9.3 مليار دولار صادرات متبادلة.. رسالة خطية من رئيس كوريا الجنوبية إلى بن زايد

بن زايد
بن زايد

تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، رسالة خطية من نظيره الكوري الجنوبي يون سيوك يول.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تتعلق الرسالة الخطية، التي سلمها كيم دي كاي المبعوث الخاص للرئيس الكوري، لرئيس دولة الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص تنميته وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

 

واستقبل رئيس الإمارات في قصر البحر في أبوظبي، بعوث الرئيس الكوري الجنوبي، حيث نقل الأخير لرئيس الإمارات تحيات نظيره الكوري الجنوبي، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار ـ فيما حمله رئيس الإمارات تحياته وتمنياته إلى الرئيس يون سيوك يول وكوريا الصديقة مزيداً من النماء والتقدم.

 

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وكوريا خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة بمختلف قطاعاتها التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتي يتبناها البلدان.

علاقات تجارية عملاقة

تتمتع دولة الإمارات بعلاقات تعاون اقتصادي متميزة مع جمهورية كوريا، حيث وصل حجم الصادرات المتبادلة بين البلدين لـ9.300 مليار دولار في 2020، فقد بلغ حجم صادرات دولة الإمارات إلى جمهورية كوريا 5.693 مليار دولار مليار في 2020م، فيما بلغ حجم الصادرات من جمهورية كوريا لدولة الإمارات 3.694 مليار دولار.

يعتبر النفط الخام أهم صادرات دولة الإمارات لجمهورية كوريا (حوالي 90% من إجمالي الصادرات).

تتمثل أهم الصادرات الكورية لدولة الإمارات في المنتجات التكنولوجية كالسيارات وأجهزة الهواتف والسفن والأدوات الكهربائية وشاشات العرض.

وصل المبلغ الاجمالي للاستثمارات الكورية في دولة الإمارات 1.4 مليار دولار، مقابل 0.45 مليار دولار استثمارات للدولة في جمهورية كوريا.

بسبب التوسع في المشروعات المشتركة ارتفع عدد الشركات الكورية التي تعمل في الإمارات إلى 200 شركة عاملة.

تلعب الرحلات الجوية المباشرة للناقلات الوطنية للدولة من أبوظبي ودبي إلى سيؤول دوراً مهماً في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

حجم الصادرات كوريا الجنوبية محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد

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