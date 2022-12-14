رئيس نادي مطروح: بقالنا 3 سنين بنطالب بوجود سيارة إسعاف في الملعب

كتر خيرنا إننا بنلعب كورة

أكد حمد فرج رئيس نادي مطروح أن محافظة مطروح لا يتوفر بها سيارات إسعاف في المباريات التي تُقام بها بسبب ضعف الإمكانيات المادية للأندية.

قال حمد فرج في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللاعب سامي سعيد كان لاعباً مهماً بالنسبة لنا وكل المدربين كانوا يعتمدون عليه".

وأضاف: "محافظة مطروح يتوفر فيها سيارات خاصة وليس سيارات إسعاف ولينا 3 سنين مفيش ماتش بيحضره سيارة إسعاف لذلك بيتم توفير سيارة خاصة احنا مش بنقول عليها سيارة نقل الموتى".

واختتم حديثه قائلاً: "بقالنا 3 سنين بنطالب اتحاد الكرة بوجود سيارة إسعاف في الملعب عشان أندية مطروح معندهاش القدرة المادية تجيب عربية إسعاف ولا في رجال أعمال ده احنا كتر خيرنا اننا بنلعب كورة في الوضع ده".