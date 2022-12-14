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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| حالة واحدة تفصل الأهلي عن كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

فجّر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة مدوية بشأن مشاركة النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، رغم خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

بعد مصافحته لـ مرتضى منصور.. حقيقة وجود أزمة بين الخطيب والعامري فاروق

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة وجود أزمة بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ونائبه العامري فاروق؛ بسبب مصافحة الأخير لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي.. ورسالة نارية من عبدالحفيظ لـ السولية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة هامة مع لاعبي الفريق بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال لقاء الاتحاد السكندري.

احتفالات هيستيرية من جماهير الأرجنتين بعد التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022|شاهد

شهدت تأهل الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، احتفالات هيستيرية من جانب الجماهير.

رضا عبد العال: منتخب السعودية السبب في وصول الأرجنتين لنهائي كأس العالم

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين لاعب فوق الخيال ولا يقارن بأي لاعب آخر من نجوم جيله.

كولر رفض رحيله .. تفاصيل عرض الباطن السعودي لضم نجم الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، كواليس عرض الباطن السعودي، لضم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بالترددات.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

يواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، اليوم، على استاد البيت، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 .

إنجاز تاريخي.. سارة سمير تحقق 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال

حققت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال إنجازًا تاريخيًا ببطولة العالم، بفوزها ب 3 ميداليات ذهبية. 

الأهلى محمد شبانة محمود الخطيب مرتضى منصور كولر المغرب كأس العالم

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