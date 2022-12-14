أخبار الرياضة| حالة واحدة تفصل الأهلي عن كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

فجّر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة مدوية بشأن مشاركة النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، رغم خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة وجود أزمة بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ونائبه العامري فاروق؛ بسبب مصافحة الأخير لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة هامة مع لاعبي الفريق بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال لقاء الاتحاد السكندري.

شهدت تأهل الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، احتفالات هيستيرية من جانب الجماهير.

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين لاعب فوق الخيال ولا يقارن بأي لاعب آخر من نجوم جيله.

كشف الإعلامي سيف زاهر، كواليس عرض الباطن السعودي، لضم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، اليوم، على استاد البيت، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 .

حققت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال إنجازًا تاريخيًا ببطولة العالم، بفوزها ب 3 ميداليات ذهبية.