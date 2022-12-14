أخبار الفن| خطأ طبي تسبب في وفاة أحمد راتب.. محمد هنيدي: ميسي لاعب بحجم منتخب كامل

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



في ذكرى رحيله.. خطأ طبي تسبب في وفاة أحمد راتب

تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل الفنان أحمد راتب حيث توفي في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا حيث ولد في 23 يناير من عام 1949.

ونرصد أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل أحمد راتب..

بدأ الفنان أحمد راتب مشواره الفني مبكرًا وهو ما يزال في الجامعة عن طريق اشتراكه في فرقة التمثيل، والذي استطاع أن يكون عضوًا بارزًا فيها.

تخرج الفنان أحمد راتب في كلية الهندسة، إلا أن موهبته الفنية جرفته إلى معهد الفنون المسرحية ليحصل على بكالوريوس المعهد ويشق طريقه نحو الأضواء.

علّق الفنان محمد هنيدي على من أداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة أمس أمام كرواتيا في نصف نهائي المونديال.

وكتب محمد هنيدي على صفحته الرسمية بـ فيسبوك : «لاعب بحجم منتخب كامل لدرجة أن الواحد. يتكسف يتريق عليه».

يحيى المنشد علي الهلباوي، حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي، غدا 15 ديسمبر الجارى.

ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

ومن ناحية اخري يحيي الفنان عبدالباسط حمودة حفلًا غنائيًا، في ساقية الصاوي، يوم 29 ديسمبر الجاري ضمن حفلات رأس السنة .

ويقدم عبدالباسط حمودة، خلال حفله المرتقب، باقة من أبرز أغانيه الشعبية، على مدار ساعتين متواصلتين، من بينها، «اديني قلبك»، «اسمحولي»، «أنا مش عارفني»، و«سلفني ضحتك» وغيرها.