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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب تسرب غاز من البوتاجاز.. مصرع طفلتين وإصابة شقيقتهما باختناق في أسيوط

إسعاف
إسعاف

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيبت شقيقتهما باختناق إثر تعرضهن لتسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بمنزلهن أثناء نومهم بقرية درنكة بمركز أسيوط .

تلقى اللواء أحمد جمال ، مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفلين وإصابة أخر إثر تعرضهم للاختناق بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء نومهم بمنزلهم بالقرية .

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بمنزل " حسن . ع " مما أسفر عن وفاة ابنتيه وإصابة شقيقتهما باختناق وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى الإيمان العام ونقل المصابة إلى العناية المركزة لتلقي العلاج ، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة .

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