موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، لمواجهة نظيره منتخب فرنسا، اليوم، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر وحتى يوم 18 ديسمبر الأحد المقبل.

ويصطدم الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا، بالأرجنتين في المباراة النهائية، والتي تأهلت بعد فوزها على كرواتيا 3-0.

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين المغرب وفرنسا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت قطر، على استاد البيت.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

Alkass EXTRA TWO HD مشاري القرني

beIN Sports HD 2 Max حسن العيدروس

Arryadia TNT HD هشام فرج

beIN 4K HDR علي الحنيطي

Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي

beIN Sports HD جواد بدة

beIN Sports HD 1 Max جواد بدة

ويطمح منتخب المغرب في مواصلة رحلة الأحلام أمام فرنسا حاملة اللقب على ستاد البيت، ضمن قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل، يدخل منتخب الديوك المباراة بطموح الحفاظ على لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي منذ 60 عاماً، ولكنه يُنتظَر أن يواجه مهمة صعبة أمام المنتخب المغربي مفاجأة البطولة.

من جهته فإن المنتخب المغربي بات أول فريق من قارة أفريقيا يتمكن من التأهل إلى الدور قبل النهائي، وقد شهدت مسيرته في البطولة دعماً جماهيرياً كبيراً في قطر وبكافة أرجاء العالم.

وينتظر أن يحظى الفريق بمساندة كبيرة من الجماهير في الملعب، سواء من الجماهير التي سافرت إلى قطر، إلى جانب الجماهير المحلية التي تحتفل بأول منتخب عربي تأهل إلى قبل النهائي.