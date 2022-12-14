تشكيل المغرب المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

يستعد منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، لمواجهة نظيره منتخب فرنسا، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر وحتى يوم 18 ديسمبر الأحد المقبل.

ويصطدم الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا، بالأرجنتين في المباراة النهائية، والتي تأهلت بعد فوزها على كرواتيا 3-0.

وجاء التشكيل المتوقع للمغرب أمام فرنسا في كأس العالم 2022 كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي- نوصير مزراوي- جواد يميق- رومان سايس

خط الوسط: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي

خط الهجوم: حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري.

ويطمح منتخب المغرب في مواصلة رحلة الأحلام أمام فرنسا حاملة اللقب على ستاد البيت، ضمن قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل، يدخل منتخب الديوك المباراة بطموح الحفاظ على لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي منذ 60 عاماً، ولكنه يُنتظَر أن يواجه مهمة صعبة أمام المنتخب المغربي مفاجأة البطولة.

من جهته فإن المنتخب المغربي بات أول فريق من قارة أفريقيا يتمكن من التأهل إلى الدور قبل النهائي، وقد شهدت مسيرته في البطولة دعماً جماهيرياً كبيراً في قطر وبكافة أرجاء العالم.

وينتظر أن يحظى الفريق بمساندة كبيرة من الجماهير في الملعب، سواء من الجماهير التي سافرت إلى قطر، إلى جانب الجماهير المحلية التي تحتفل بأول منتخب عربي تأهل إلى قبل النهائي.