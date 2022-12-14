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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الداودي: منتخب المغرب قادر على عبور فرنسا.. ووليد الركراكي غير عقلية اللاعبين

صدى البلد

قال رشيد الداودي، لاعب منتخب المغرب السابق، إن لاعبي أسود الأطلس، يقاتلون من أجل المنتخب الوطني، والوصول إلى أعلى قمة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأضاف الدودي، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب المغرب متكامل في كل خطوطه، لذلك كان من الصعب على منافسيه تجاوزه.

وأكد ثقته قي منتخب المغرب، لتجاوز نصف نهائي كأس العالم على حساب فرنسا، والصعود إلى النهائي، خاصة وأن وليد الركراكي، مدرب المنتخب، بث الروح في اللاعبين، لتحقيق الإنجاز بخوض البطولة من أجل التتويج بها وليس مجرد تمثيل مشرف.

وأشار إلى أن وليد الركراكي، استطاع تغيير عقلية لاعبي المغرب، نحو الانتصارات والرغبة في التتويج باللقب، فضلًا عن الجاهزية البدنية والفنية التي تؤهل أسود الأطلس، نحو عبور فرنسا إلى نهائي البطولة.

واختتم تصريحاته «منتخب المغرب يملك أقوى خط دفاع في كأس العالم حيث استقبل هدف واحد فقط بمشواره في البطولة، وخط الوسط يملك التوازن المثالي».

 

المغرب الدودي رشيد الداودي أسود الأطلس كأس العالم

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