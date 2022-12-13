الفرنسي رينارد يعلنها بقوة: سأشجع المغرب أمام فرنسا غدا

فجَّر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، مفاجأة قوية بإعلانه تشجيع المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم 2022، على حساب منتخب بلاده.

ويطمح منتخب المغرب، الذي فجَّر العديد من المفاجآت في كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، إلى الإطاحة بضحية جديدة عندما يواجه فرنسا حاملة اللقب، في الدور قبل النهائي غدا الأربعاء .

ووفقا لما نقله إرم نيوز عن تصريحات المدرب الفرنسي لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أنا فرنسي، ووُلدت في فرنسا، ولدي جواز سفر فرنسي، لكنني آسف، غدًا سأشجع المنتخب المغربي".

وأوضح رينارد سبب قراره بتشجيع المغرب، قائلًا: "تدريبي لأسود الأطلس جلب لي حب الناس بصورة لا يمكنك حتى تخيلها، وقد حظيت بحب جارف هناك، وحظيت أيضًا بالكثير من الأشياء التي تغمرني بالفرحة والسعادة حتى اليوم".

وأضاف: "في أي بلد إما أننا نكرهك أو نحبك، أنا تلقيت الكثير من الأشياء الجميلة هناك بعدما سنحت لي فرصة العمل مع منتخب المغرب، ولهذا أتمنى لهم أطيب الأمنيات والتوفيق".

وتابع: "أظن أن العالم، اليوم، يتضامن مع المغرب، فهم فخورون للغاية ويستحقون ما حققوه، كما أن وصولهم إلى نصف النهائي بمثابة مكافأة للقارة الأفريقية".

وواصل: "سيبقى مونديال قطر ذكرى تاريخية للقارة السمراء والكرة المغربية".

رينارد كان مديرًا فنيًا للمنتخب المغربي، بين عامي 2016 و2019، وحقق معه إنجاز التأهل لمونديال روسيا 2018 بعد غياب دام 20 سنة



وحقق "رينارد" مع منتخب المغرب إنجاز التأهل لمونديال روسيا 2018 بعد غياب دام 20 سنة.

وأعلن المدرب الفرنسي استقالته بسبب خروجه من كأس الأمم الأفريقية 2019 بضربات الجزاء أمام منتخب بنين.

وقاد "رينارد" منتخب المغرب في 45 لقاءً، حقق خلالها الفوز في 25 مباراة، وتعرض للهزيمة في 11 لقاءً، فيما حسم التعادل في 9 لقاءات.