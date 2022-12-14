حفاظا على أموال الدولة.. تفعيل الحجز الإدارى بقرى الحسنة لتحصيل المتأخرات



وجه المحاسب سع بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، إلى ضرورة تفعيل الحجز الإداري بالقرى لتحصيل المتأخرات لضمان الحفاظ على المال العام والحفاظ على أملاك الدولة، منبهًا على ضرورة تحصيل المتأخرات من إيرادات الإسكان ومتحصلات الآبار من المنتفعين وتسديدها بصفة منتظمة وذلك حفاظًا على المال العام٩،

كما وجه بضرورة قيام سكرتيري قرى: تابعة كافة القطاعات الخدمية بقري المنجم والمغارة وبئر بدا م، ومنها:

متابعة محطة مياه بئر بدا والوحدة الصحية بالقرية ومدرسة أم بطمة وفتحها للطلاب، ومتابعة ذلك بالعرض اليومي على رئيس المركز والمدينة.

كما شدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة عمل حملات للمرور على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، والتأكد من بيع السلع الغذائية بأسعار في متناول الجميع ومحاربة احتكار السلع الغذائية المهمة وعمل تقارير بما تم في هذا الشأن وعرضها على رئيس المركز والمدينة.



كما وجه إلى ضرورة ضبط منظومة العمل داخل الإدارات والتواصل المستمر بين الإدارات الداخلية والخارجية؛ لضمان الدقة في العرض، بما يضمن مصلحة العمل ويؤدي إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين.

البناء المخالف

وأصدر رئيس المركز والمدينة تعليمات مشددة لجميع سكرتيري القرى بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية والإزالة الفورية، مشيرًا إلى بدء تفعيل استخراج التراخيص بالمركز، وضرورة توعية المواطنين في القرى بكل الأوراق المطلوبة لاستخراج التصاريح للمباني.

ووجه رئيس الحسنة بضرورة تشكيل لجان للمرور على المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بالقرى وإرسال تقارير بذلك يوميا للتأكد من مدى الانضباط للمدرسين والقائمين على العملية التعليمية حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية.