رفع أسماء 5 أشخاص من قائمة الإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية القضاة حسين عبد الرؤف زهران، محمد عادل مشرف، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور حازم عامر ورئيس النيابة، بشأن رفع إدراج إرهابيين في شأن القضية 301 لسنة 2016 جنايات الطالبية المقيدة برقم 1516لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة والمقيدة برقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة.

وجاء بنص القرار أن الحكم صدر كالآتي في طلب المستشار النائب العام المقيد برقم 4 لسنة 2022 قرارات رفع إدراج إهاربيين في شأن القضية 301 لسنة 2016 جنايات الطالبية المقيدة برقم 1516لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة والمقيدة برقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة رفع اسم كل من:

1- عبد العال عبد الفتاح على على عشري.

2 - أحمد محمد حسن مرسى سلامة .

3 - أسر محمد زهر الدين عبد الوارث.

4 - محمود مصطفى طلب أبو هشيمة.

5 - يوسف محمد عبده عبد النبي عبده عبدالغني من قائمة الإرهابيين.

وأمرت المحكمة بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.