بالأسماء .. إدراج 68 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 10 جنوب" المشكلة فى غرفة المشورة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وهيثم محمود عبد الرحيم.

وأصدرت المحكمة القرار رقم 16 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 3 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية فى القضية رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ، والذين جاءت أسماؤهم كالتالي :

‏محمد محمود اسماعيل محمد

‏أحمد محمد وجيه احمد شرف حسن

‏عبد الخالق عبد العزيز السيد قريطم

‏محمد عبد اللاه عبد النبي علي أحمد

‏أحمد حامد عبد الوهاب أحمد يوسف

‏عمر أحمد فتحي عبد الرحمن فراج العياط

‏أحمد مجدي حامد محمد السيد

محمد عيساوي محمود العيساوي

‏عزت عزت إبراهيم خلف

‏سامي زكى محمود الماحى

‏محمد عبد الحكيم عبد الوهاب

‏إبراهيم صادق إبراهيم يوسف

محمد جاد بيومي شحاته

‏عاطف محمود محمد أنور

اشرف محمد عبد السلام السيد علم الدين

‏مصطفى كمال عبد الرحمن مصطفى الجلاد

‏محمد السيد عبد الله عثمان عاكف

‏أحمد سليمان حسين سليمان

عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم

‏عمر أحمد الشرقاوي

‏أحمد عبد الستار إبراهيم المرشدى

مدحت محمد عبد اللطيف عبده المنزلاوى

‏يوسف ناجح يوسف السعيد

محمد علي سلامة سلامة الغندور

‏أحمد عبد المنعم محمد أحمد

أسامة عبد المنعم عبد الجواد عبد الرحمن

‏منتصر محمد البسطويس الأبيض

‏طه جمال عبد الوهاب مطاوع

‏خالد حسين عبد المنعم إبراهيم

عبد العزيز أحمد عبد العزيز خضر

‏عبد العزيز أحمد عبد الوهاب ودن

محمد الداوودى عوض

‏محمود حسن علي حسن فتح الباب

حربى محمد إبراهيم حفنى

محمد محمود اسماعيل محمد

‏أحمد محمد وجيه احمد شرف حسن

‏عبد الخالق عبد العزيز السيد قريطم

‏محمد عبد اللاه عبد النبي علي أحمد

‏أحمد حامد عبد الوهاب أحمد يوسف

‏عمر أحمد فتحي عبد الرحمن فراج العياط

‏أحمد مجدي حامد محمد السيد

محمد عيساوي محمود العيساوي

‏عزت عزت إبراهيم خلف

‏سامي زكى محمود الماحى

‏محمد عبد الحكيم عبد الوهاب

‏إبراهيم صادق إبراهيم يوسف

محمد جاد بيومي شحاته

‏عاطف محمود محمد أنور

اشرف محمد عبد السلام السيد علم الدين

‏مصطفى كمال عبد الرحمن مصطفى الجلاد

‏محمد السيد عبد الله عثمان عاكف

‏أحمد سليمان حسين سليمان

عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم

‏عمر أحمد الشرقاوي

‏أحمد عبد الستار إبراهيم المرشدى

مدحت محمد عبد اللطيف عبده المنزلاوى

‏يوسف ناجح يوسف السعيد

محمد علي سلامة سلامة الغندور

‏أحمد عبد المنعم محمد أحمد

أسامة عبد المنعم عبد الجواد عبد الرحمن

‏منتصر محمد البسطويس الأبيض

‏طه جمال عبد الوهاب مطاوع

‏خالد حسين عبد المنعم إبراهيم

عبد العزيز أحمد عبد العزيز خضر

‏عبد العزيز أحمد عبد الوهاب ودن

محمد الداوودى عوض

‏محمود حسن علي حسن فتح الباب

حربى محمد إبراهيم حفنى



وذلك على قائمة الارهابيين خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من اثار قانونية نظمتها المادة السابعة من القرار بقانون 8 لسنة 2015.

5

4