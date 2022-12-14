مريضة أورام.. تفاصيل جديدة في لغز العثور على جثة بمرسى علم

كشفت مصادر طبية أن ممرضة مرسى علم التى لقيت مصرعها أمس داخل مستشفى خاص كانت تعالج من أورام وحصلت صدى البلد على صور من إشاعات وبطاقة تردد علاجية لها للعلاج من ورم “بالثدى”، فيما وصل الجثمان الى مشرحة مستشفى الغردقة العام ، تمهيدا لترشرسحة بناء على قرار النيابة العامة.

كانت قد قررت النيابة العامة فى واقعة العثور على جثة ممرضة بمستشفى خاص في مدينة مرسى علم وبها آثار حقن فى اليد وكانولا في القضية رقم ۱۱۹۲ لسنة ۲۰۲۲ إداري مرسي علم، نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام بمدينة الغردقة وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان يوجد بوفاتها شبهة جنائية من عدمه وبيان عما إذا ما كان يوجد جثمانها ثمة إصابات من عدمه.

كما قررت النيابة أخذ العينات الحشوية اللازمة من الجثمان لبيان عما إذا كانت المتوفاة متعاطية قبل وفاتها مواد مخدرة من عدمه .

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولا عما إذا كان هناك شبهة جنائية في حدوث الوفاة من عدمه كما طلبت النيابة الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن المتوفاة عما إذا كان لديها قيد عائلي من عدمه.

وكان قد تم العثور على جثة ممرضة بمستشفى خاص ملقاة على وجهها ، وفى يديها كنولا.

مصرع ممرضة داخل مستشفى خاص في ظروف غامضة

وكشفت مصادر أن الممرضة انتقلت إلى تلك المستشفى الخاص منذ فترة قريبة وأنها تعمل فى القطاع الخاص ، ،وأضاف المصدر أنه لم يحضر حتى الآن أحد من أهل المتوفاة ولكن حضر الى مستفى الغردقة العام بعد زملائها ومعارفها تمهيدا لدفنها.

كانت قد لقيت ممرضة مصرعها بمستشفى خاص بمدينة مرسى علم، حيث تم العثور عليها ملقاة على الأرض داخل إحدى حجرات المستشفى ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات مدينة مرسى علم إخطار بالعثور على جثة ممرضة متوفية وملقاه على وجهها تدعى (ك.ع.ع)34 سنة داخل احدى حجرات مستشفى خاص بمرسى علم ، بيدها وكانولا باليد اليمنى. .

وتم نقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وبدأت الجهات المختصة التحقيق لتحديد أسباب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.