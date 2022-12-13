بها آثار حقن متفرقة.. وفاة ممرضة بمستشفى خاص بمرسى علم

لقيت ممرضة مصرعها بمستشفى خاص بمدينة مرسى علم، حيث تم العثور عليها ملقاة على الأرض داخل احد حجرات المستشفى ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

آثار حقن متفرقة

كانت قد تلقت غرفة عمليات مدينة مرسى علم إخطار بالعثور على جثة ممرضة متوفية وملقاه على وجهها تدعى (ك.ع.ع)34 سنة داخل احدى حجرات مستشفى خاص بمرسى علم ، حيث كانت هناك آثار حقن متفرقة على بيدها وكانولا باليد اليمنى. .

تم نقلها إلى مستشفى جرحات اليوم الواحد بمرسى علم وبدأت الجهات المختصة التحقيق لتحديد أسباب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.