الحوار الوطني بالبحر الأحمر.. خطة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا

نظم حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، أول مؤتمر للحوار الوطني يضم القيادات المحترفة بالقطاع السياحي لمناقشة السياسات المطلوبة من الدولة لتحقيق هدف الحصول علي ٣٠ مليون سائح سنويا بحضور اللواء طيار مراد محمد والدكتور أسعد فياض استشارى السياحة العلاجية وعضو مجلس النواب سيد قاسم وعضو مجلس النواب السابق حمادة غلاب.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة و الحصول علي ٣٠ مليون سائح سنويا



أكد محمد الشناوى أمين أمانة حزب حماة الوطن بالبحرالأحمر، أهمية مؤتمر الحوار الوطنى للوصول إلى 30 مليون سائح والتى تهدف لإقامة حوار بنَّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة،

مضيفا أن مؤتمر الحوار الوطني بالبحر الأحمر يضم المستثمرين ومديري العموم و رؤساء القطاعات بالقطاع السياحي والفندقي للمشاركه الفعاله التي سوف يكون لها الأثر لتحقيق هدف نسعى اليه جميعا.

وقال رامي فايز أمين أمانة الانشطة السياحية إن الهدف من الحوار الوطنى مناقشة تحقيق هدف الحصول علي ٣٠ مليون سائح سنويا، مشيرا إلى وجود ميزة تنافسية فريدة لمصر تتمثل في تاريخها العريق وكنوز عديدة من الآثار الشاهدة على هذا التاريخ والحضارات المتعاقبة وتنوع المقومات السياحية على النحو الذي يلبي كافة الأذواق ومختلف احتياجات السائحين المستهدفين، مع توفر الطقس المناسب لفترات طويلة على مدار العام لكل مقوم، وبرامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة التي أدت إلى تحقيق نقلة كبرى في مجال تطوير البنية التحتية من شبكة طرق.