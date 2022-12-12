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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من 48% خلال أول أيام تطعيم شلل الأطفال بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن  الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن نسبة تغطية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في اليوم الأول بلغت إلى 48.6%.

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صحة البحر الأحمر: نستهدف خلال الحملة 68 ألف طفل

 

أضاف "العربي" في تصريحات صحفية، نستهدف خلال الحملة 68 ألف طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات، مشيرًا أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين والغير مصريين.

 

التطعيم يتم من خلال 272 فرقة متحركة و53 فرقة ثابتة

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نعمل من خلال 272 فرقة متحركة تجوب الشوارع والمناطق السكنية بالإضافة إلى 53 فرقة ثابتة، مؤكدا لا توجد موانع للتطعيم سوى امراض نقص المناعة والأورام.

 

كما شدد "العربي" على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء متابعة سير الحملة مع تطبيق سياسة عدم التلامس، مشيدًا بأداء الفرق الطبية في أولى أيام الحملة القوميه للتطعيم.

 

في سياق مختلف ترأس وكيل وزارة الصحة الدورة التدريبية عن الحماية المدنية بمشاركة الدفاع المدني، والتي تم تنفيذها بمستشفى الغردقة العام والإدارة الصحية بالغردقة، والمعمل المشترك ومدرسة التمريض علي مدار ثلاثة أيام.

وتناولت الدورة مسببات الحرائق، والأخطار الناتجة عن الحريق، مربع الاشتعال، كيفية التعامل مع أنواع الحرائق المختلفة، وشرح أنواع الطفايات وتركيبها وكيفية الاستخدام.

 

واختتمت فعاليات الدورة بعمل مناورة إخلاء واطفاء بمستشفى الغردقة العام شارك فيها الحاضرين، وأكد "العربي" علي توعية العاملين بشكل دوري من خلال التدريب المستمر لمواكبة التطورات في بيئة العمل وذلك حرصًا علي صحة وسلامة كافة الاطقم الطبية والمواطنين.

البحر الأحمر وزارة الصحة التطعيم ضد شلل الأطفال تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الدفاع المدني

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