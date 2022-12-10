عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة الكباري تعلن رفع كفاءة طريق غارب الغردقة لمسافة 8 كيلو مترات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت هيئة الطرق والكباري بمحافظة البحر الأحمر "المنطقة التاسعة"، عن إجراء عملية رفع كفاءة طريق "الغردقة -رأس غارب" بمنطقة رأس شقير ولمسافة 8 كيلو مترات. 
 

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح على مدار اليوم

10 آلاف سائح.. مطار مرسى علم يستقبل 68 رحلة على مدار الأسبوع

البحر الأحمر .. إصابة 11 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالغردقة

ننشر ضوابط إحلال وتجديد اللنشات بمحافظة البحر الأحمر

بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الشيخ فضل

الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق بأحد المخازن بسفاجا

غدًا .. وزير السياحة يفتتح أكبر مدينة مائية ترفيهية بـ الغردقة

انطلاق المؤتمر الدولي الأول للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء بالغردقة.. اليوم

وحذرت هيئة الطرق والكباري في بيان لها من خلال صفحة محافظة البحر الأحمر الرسمية، قائدى المركبات بتوخي الحيطة والحذر اثناء القيادة اثناء اعمال رفع كفاءة الطريق لحين الانتهاء من اعمال رفع الكفاءة . 

كانت رفعت هيئة الطرق والكبارى كفاءة الطريق الدائري الأوسط والذي يعد أحد أهم المحاور المرورية بمحافظة البحر الأحمر. 

أعلن المهندس عماد محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التاسعة بقطاع الطرق والكباري بالبحر الأحمر الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة بطول 22 كم مزدوج وعرض 8 متر بتكلفة إجمالية بلغت 97 مليون جنيه بداية من مطار الغردقة حتي المدخل الشمالي للمدينة .

البحر الأحمر مدينة الغردقة رأس غارب محافظة البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

ذعر ألماني.. الشرطة تعلن عن احتجاز رهائن في مركز تسوق بدريسدن

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

وزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت الثابت فى مصر بمتوسط 45 ميجابت/ ثانية

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

ترشيحاتنا

إعلان عاجل للشرطة الألمانية عن عملية اختطاف الرهائن في مركز للتسوق بدريسدن

لطلاب الثانوية العامة والجامعات .. كيفية الاستعداد للامتحانات

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم.. اعرف التردد

156 مليون جنيه تهرب ضريبي .. صاحب توكيل سيارات شهيرة يخفي أرباحه

ستايل جديد عليها.. ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر

على خطى مصر.. الأردن يحذر الاحتلال من استمرار الانتهاكات ضد الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. سعر بيجامة أحلام يثير الجدل|مش هتصدق

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة راقية وجذابة.. شاهد

امرأة تعثر على ضرس مخلوع داخل طعامها على طائرة بريطانية|ما القصة؟

مؤامرة الرايخ.. اعتقال إعلامي ألماني شهير ابنته صديقة نجم ريال مدريد

فيديو

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

6 حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي .. فيديو

حلمي بكر: مصطفى كامل له حق دورة كاملة بنقابة الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ