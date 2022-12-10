هيئة الكباري تعلن رفع كفاءة طريق غارب الغردقة لمسافة 8 كيلو مترات

أعلنت هيئة الطرق والكباري بمحافظة البحر الأحمر "المنطقة التاسعة"، عن إجراء عملية رفع كفاءة طريق "الغردقة -رأس غارب" بمنطقة رأس شقير ولمسافة 8 كيلو مترات.



وحذرت هيئة الطرق والكباري في بيان لها من خلال صفحة محافظة البحر الأحمر الرسمية، قائدى المركبات بتوخي الحيطة والحذر اثناء القيادة اثناء اعمال رفع كفاءة الطريق لحين الانتهاء من اعمال رفع الكفاءة .



كانت رفعت هيئة الطرق والكبارى كفاءة الطريق الدائري الأوسط والذي يعد أحد أهم المحاور المرورية بمحافظة البحر الأحمر.



أعلن المهندس عماد محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التاسعة بقطاع الطرق والكباري بالبحر الأحمر الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة بطول 22 كم مزدوج وعرض 8 متر بتكلفة إجمالية بلغت 97 مليون جنيه بداية من مطار الغردقة حتي المدخل الشمالي للمدينة .