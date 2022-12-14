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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يبحث إجراءات تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي فائق السرعة

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، مع الدكتورة عنان محمد علي المستشار البيئي لمكتب الإستشاري المصري، نيابة عن الهيئة القومية للأنفاق إجراءات تنفيذ محطات مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي فائق السرعة (الفيوم – أبوسمبل) والذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية للأنفاق ويجري تنفيذه بمحافظات مصر في إطار التنسيق والمتابعة لتنفيذ المشروع التنموي الكبير و ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

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جاء ذلك بحضور فريق العمل المكون من المحافظة لمتابعة المشروع والذي يضم الدكتور محمد أبو حليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة، أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أعضاء وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة.

أكد محافظ المنيا علي، تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق والذي سيمثل نقلة حضارية كبرى ويجري تنفيذه بتوجيهات من القيادة السياسية ليصبح أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة ودفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

واستمع المحافظ، لوصف مفصل لاعمال المشروع من حيث التصميم والإنشاء حيث سيربط الخط الأزرق الذي سيمر بست محطات بمحافظة المنيا بين مدينتي الفيوم وأبو سمبل بطول 1100 كم بزمام 35 محطة.

كما استعرضت الدكتور عنان محمد علي، مراحل وأنشطة المشروع التي تشمل (مرحلة التصميم وتطوير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي – مرحلة البناء – مرحلة التكليف – مرحلة التشغيل والصيانة، بالإضافة لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة.
 

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