الحكومة توافق على اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون الاقتصادي القائم.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر ودلتا النيل والقاهرة الكبرى، من خلال برامج لزيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أسواق المحاصيل العالمية، وادخال التقنيات والأصناف الجديدة، مع إنشاء مراكز تحصيل وأماكن للتعبئة والتخزين البارد، وإدارة تحسينات في عملية مابعد الحصاد بهدف زيادة الصادرات الغذائية المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لبرنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تقديم تمويل إضافي.

ويقوم البرنامج على تمويل تطوير الخدمات والمرافق العامة في مناطق غير مخططة في القاهرة الكبرى، مع توفير فرص عمل قصيرة الأجل لمختلف أنواع العمالة من خلال انشاء أو صيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.