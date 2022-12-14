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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: تكليف رئاسي بإنهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهه البنك المركزي بإنهاء الاعتمادات المستندية مؤكدا انه سيتم انهاء هذه المشكلة خلال شهرين فقط .

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أن الحكومة تشجع القطاع الخاص ويجب ان يحققوا مكاسب عادلة مشيرا الي ان هناك بعض رجال الأعمال يقفون مع الدولة ولم يسرحوا اَي عمالة خلال الأزمة الحالية .

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 هدف الحكومة توفير السلع الأساسية للمواطنين

واشار مدبولي ان هدف الحكومة هو توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة وعادلة وعدم التلاعب في الاسعار .

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