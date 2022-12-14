رئيس الوزراء: تكليف رئاسي بإنهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهه البنك المركزي بإنهاء الاعتمادات المستندية مؤكدا انه سيتم انهاء هذه المشكلة خلال شهرين فقط .

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أن الحكومة تشجع القطاع الخاص ويجب ان يحققوا مكاسب عادلة مشيرا الي ان هناك بعض رجال الأعمال يقفون مع الدولة ولم يسرحوا اَي عمالة خلال الأزمة الحالية .

هدف الحكومة توفير السلع الأساسية للمواطنين

واشار مدبولي ان هدف الحكومة هو توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة وعادلة وعدم التلاعب في الاسعار .