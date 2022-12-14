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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يتعادل مع الاتحاد في بطولة الجمهورية

صدى البلد

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ مع ضيفه الاتحاد ٣ - ٣، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق ميدو نبيل وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان من ٣ ركلات جزاء.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد أحمد «شرقية» - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن شدان - مازن أسامة.

الوسط: أحمد طعيمة - إسلام عبد الله - ميدو أسامة - يوسف شريف - ميدو نبيل.

الهجوم: كريم الدبيس.

وشارك أحمد أشرف بدلًا من مازن أسامة، وعبد الله زيدان بدلًا من ميدو نبيل، وعمر عبد الحميد بدلًا من يوسف شريف، ومحمد وائل بدلًا من ميدو أسامة، وعبد الرحمن شريف بدلًا من أحمد طعيمة.

بهذا التعادل رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٢٦ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وخسر أمام سموحة صفر - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، ومع المصري ١ - ١، وفاز على أسوان ٣ - ١، وعلى المحلة ٥ - صفر، وتعادل مع الاتحاد ٣ - ٣، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٩ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًّا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية ميدو نبيل كريم الدبيس عبد الرحمن رشدان

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