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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انخفاض القدرات التناسلية .. مفاجأة محزنة عن انقراض هذه الكائنات بسبب المناخ

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

على الرغم من أهمية الوعي بالتغيرات المناخية التي يمر بها كوكب الأرض في الآونة الأخيرة إلا أن البعض يجهل التأثير الذي قد يحل على الجميع إثر تلك التغيرات، فهي خطر يداهم عالمنا، خاصة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي للأرض والتي لها التأثير السلبي الأكبر.

يجهل الكثير أن التغيرات المناخية التي يمر بها كوكبنا، تتسبب مع مرور الوقت في حدوث انقراض لبعض أنواع النباتات، وتهديد حيوانات بالانقراض، والتأثير على صحة البشر ما يودي بحياة البعض، فما مدى التأثير الواقع علينا حتى الآن؟

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انقراض حيوانات ونباتات بسبب التغيرات المناخية 

سببت بعض الأنشطة البشرية، منذ القرن التاسع عشر، إحداث تغيرات مناخية سلبية أثرت على كوكب الأرض بشكل كبيرة، مثل حرق الوقود مثل الفحم والنفط والغاز، ما هدد حياة ما يقرب من مليون صنف من النباتات والحيوانات بالانفراض بفعل التغير المناخي.

تسببت التغيرات المناخية التي أثرت على طبيعة الحياة على كوبنا، بإحداث تفاعل مع دورة حياة العديد من النباتات والحيوانات، حيث هاجرت بعض الحيوانات ، وماتت أخرى، وذلك تأثيرًا بارتفاع درجات الحرارة المتزايد وزيادة الخطر على التربة، وغيرها من الأمور التي تُغير من طبيعة الحياة التي تعودت عليها تلك الكائنات.

حيوانات تأثرت بالتغيرات المناخية 

تأثرت بعض الحيوانات بالاحتباسات الحرارية، فمنها انقرض مثل «سمك القد، مرجان ستاغهورن، سمكة الفيل ذات البقع البرتقالية»، وأخرى بدات تتأثرت قدراتها على الحياة، مثل: 

  • الفهد: اضطرت فصيلة الفهود إلى تغيير نمط غذائها لتواكب التغيرات المناخية الحاصلة في كوكبنا، ما أدى إلى انخفاض قدراتها التناسلية بشكل كبير
  • دب الباندا: تسبب انخفاض كمية محصول الخيزران بشكل ملحوظ إلى تعرض حيوان دب الباندا للخطر بسبب تأثرها بقل غذائها الذي يعمل عى حمايتها من العوامل الجوية.
  • السلحفاة الخضراء:
  • تعتمد السلحفاة الخضراء على الرمل في وضع بيوضها، وكلما زادت درجة حرارة تلك الرمال، يكون ناتج تلك البيوض هو الإناث، ما يُقلل من عدد الذكور من السلاحف الخضراء، ما تسبب في اختلال التوزيع الطبيعي لها، والذي يؤدي في النهاية إلى الانقراض.
  • الفيلة الأسيوية: تحتاج الفيلة الأسيوية إلى شرب كميات كبيرة من المياه العذبة يوميًا لضمان بقائها على قيد الحياة، ومع ارتفاع درجات الحرارة تهددت مصادر تلك المياه وباتت تقل، إلى جانب قلة نبات الخيزران والموز التي تعتمد عليه تلك الحيوانات بشكل أساسي في غذائها، ما يجعلها مهددة بالانقراض.
  • الدب القطبي والبطريق: تسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان الجليد في بعض المناطق الجليدية تدريجيًا ما يهدد المكان الأساسي الذي يعيش فيها الدب القطبي.
التغيرات المناخية انقراض انقراض حيوانات الفهد السلحفاة الخضراء الدب القطبي والبطريق الغلاف الجوي

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