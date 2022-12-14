صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة لابنة الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة جريئة ومثيرة فى احدث ظهور لها.

وظهرت ابنة الفنانة رانيا يوسف ، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستانا ابيض مكشوف الصدر والاكتاف و قصير فوق الركبة وهو ما سبب الاحراج لوالدتها.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت على الظهور ببشرتها الطبيعية بدون وضع مساحيق المكياج، وقامت برفع شعرها على تسريحة ذيل الحصان.

وتتميز ابنة رانيا يوسف بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.