حليب الإبل.. يعالج أمراض الشيخوخة والسكرى.. تعرف على فوائده المذهلة

يعالج حليب الإبل الكثير من الأمراض منها أمراض الشيخوخه وامراض السكرى والأمراض المناعيه والاورام ايضا، السكر موجود في لبن الابل.

وحليب الإبل هو حليب يُفرز من ضرع الناقة أنثى الإبل. وهو غني بالدهون والبروتين.



فؤاد لبن الابل لعلاج الامراض

فحليب الإبل غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة العامة، عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية والبروتينات ومحتوى الكربوهيدرات، فإن حليب الإبل يمكن مقارنته بحليب البقر كامل الدسم، ومع ذلك، فهو يحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة ويوفر المزيد من فيتامينC وفيتامين B والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، كما أنه مصدر جيد للدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية وحمض اللينوليك والأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي قد تدعم صحة الدماغ.



الدمايطه حريصين على شراء لبن الابل

يقول مجدى سليم ، مختص في بيع لبن الابل بدمياط، ان فكرة بيع لبن الابل بعد أن يقوم بشراؤه من محافظات سيناء والسلوم، جاءت له بعد أن كان يعانى من مرض في المعدة وعندما قامت والدة صديقه باعطاؤه لبن الابل فبعد اربعه ايام شعر بتحسن وانتهى الالم تماما ، فجاءت له فكرة بيع لبن الابل للدمايطة ممن يعانون من أمراض ولايجدون لها حلا مع الادويه والأعشاب.

وأشار الى سعر اللتر يبدأ مم ١٠٠ جنيه وهو مطلوب جدا فعلى مدار ١٥ عاما منذ أن بدأ في شراؤة من السلوم وتخزينه لمدة أسبوعين أو شهر على أقصي تقدير ،وأن المواطنون ممن يعانون من أمراض السكر والمعدة والعظام أيضا وكذلك الأمراض المناعية حريصين كل الحرص على شراؤه فله نتائج فعاله في العلاج.

بول الابل يساعد في علاج بعض الامراض

وأوضح أنه في بعض الاحيان يستخدم بول الابل نع لبن الابل في العلاج ومذاقه طبيعى جدا للمريض ولكن عندم يستخدم كعلاج لابد من أن يتوقف المريض عن تناول اى ادويه كيميائية فحليب الابل لابد من استخدامه كعلاج دون استخدام ادويه أخرى في تفس وقت استخدامه.