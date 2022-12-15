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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يوجه رسالة لمنتخب المغرب: أنتم فخر لنا

صدى البلد

وجه النجم الكبير عمرو دياب رسالة دعم وتشجيع للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم .

وكتب عمرو دياب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي : أنتم فخر لنا شرفتونا يا أبطال.

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازا غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم ، وبعد خروجه أمام المنتخب الفرنسي سيواجه نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من ناحية أخرى أحيا عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست الدوحة بدولة قطر .

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وقدم عمرو دياب عددا من أشهر اغانية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر .

واستهل الهضبة حفله بأغنية يا أنا يالأ، ثم غنى دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، يتعلموا، راجع، وتملي معاك.

عمرو دياب محمد هنيدي برج الحوت كأس العالم مهرجان منتخب المغرب

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