عمرو دياب يوجه رسالة لمنتخب المغرب: أنتم فخر لنا

وجه النجم الكبير عمرو دياب رسالة دعم وتشجيع للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم .

وكتب عمرو دياب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي : أنتم فخر لنا شرفتونا يا أبطال.

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازا غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم ، وبعد خروجه أمام المنتخب الفرنسي سيواجه نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من ناحية أخرى أحيا عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست الدوحة بدولة قطر .

وقدم عمرو دياب عددا من أشهر اغانية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر .

واستهل الهضبة حفله بأغنية يا أنا يالأ، ثم غنى دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، يتعلموا، راجع، وتملي معاك.