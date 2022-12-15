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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن بعد خسارة المغرب أمام فرنسا: شرف لي رؤية إنجازات هذا الفريق

بايدن وهو يشاهد المباراة
بايدن وهو يشاهد المباراة

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على خسارة المغرب أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، بهدفين نظيفين.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد مباراة اليوم مع رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش. بغض النظر عن انتمائكم، لكن قد كان من المبهر رؤية إنجازات هذا الفريق".

وكان بايدن قد قال، خلال كلمة له أثناء إلقائه كلمة أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة مجتمعين في قمة قادة أفريقيا بواشنطن: "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".

وأضاف مازحًا إنه رأى المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.

فرنسا تُنهي أحلام المغرب

وستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي الأربعاء، لتقترب من أن تصبح أول منتخب يحتفظ باللقب مرتين على التوالي، منذ أن فعلتها البرازيل قبل 60 عاما.

وعانى منتخب المغرب من ضربة مبكرة بإصابة اثنين من أبرز مدافعيه، وهما نايف أكرد قبل البداية مباشرة ورومان سايس في منتصف الشوط الأول.

وحاول المغرب أن يصبح أول منتخب على الإطلاق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل إلى النهائي، لكنه تعرض لضربة مبكرة بإصابة المدافع نايف أكرد قبل انطلاق المباراة مباشرة، ثم زميله القائد رومان سايس الذي خرج في الدقيقة 21 وشارك سليم أملاح بدلا منه.

 

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