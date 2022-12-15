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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في اصطدام توك توك بعامود إنارة بأسيوط

إسعاف
إسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في اصطدام توك توك بعامود إنارة بطريق قرية بني فيز بمركز صدفا في أسيوط.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام توك توك بعامود إنارة بالطريق الغربي بقرية بني فيز ووجود حالة وفاة ومصاب.

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " ثابت. ح. م" 40 عاما، وإصابة " رزق. ع. ع" 40 عاما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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