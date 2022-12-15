خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا، اليوم الخميس في غالبية البنوك، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي لأقل من 104 نقاط لأول مرة منذ 5 يونيو الماضي.

تراجع أسعار الدولار

وهبط الدولار على المستوى العالمي بشكل قوى ،حتى وصل إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ 6 أشهر ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهد الأخضر تراجعًا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 103.62 نقطة بعدما تكان فوق الـ 4 نقاط أمس، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار العالمي

وسجلت عقود مؤشر الدولار الفورية 103.62 نقطة بتراجع قدره 0.36 دولار وبنسبة 35 % ، فيما سجلت عند مستوى افتتاح التعاملات 104.07 ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 103.45 نقطة.

و تراجع مؤشر الدولار بقوة من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي هبوطا قاسيا منذ صدور بيانات إيجابية مقابل سلة من العملات الأجنبية، كما انخفض التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر إلى 7.1 ٪ ليخالف التوقعات السابقة بـ 7.3 ٪. منخفضًا من 7.7٪ في أكتوبر.

وفي سياق متصل ،شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضربة قوية إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 4.45% عقب البيانات، فيما هبطت عوائد سندات الخزانة أجل سنتنين بـ 5.62%.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية هذا العام، بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14-12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.72 جنيه للدولار الواحد.

مؤشر ‎الجنيه المصري

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار.

بينما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، عن تبني الحكومة خطة عاجلة تعمل عليها كافة أجهزة الدولة، لتوفير موارد غير تقليدية من النقد الأجنبي الفترة المقبلة.

الدولار

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.63 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

اسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.72 في بنك قناة السويس.

اسعار الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين ورجال الأعمال، بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا وكذلك رجال الأعمال، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.61 جنيه للشراء و”24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.61 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.61 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.66 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

اسعار الدولار

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.61 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.72 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويهتم الكثير بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 24.61 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.66 جنيه للبيع.

اسعار الدولار

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.72 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.65 جنيه للشراء 24.72 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصرى الخليجي سجل 24.69 جنيه للشراء ، و 24.72 جنيه للبيع .