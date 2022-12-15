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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى

اسعاف
اسعاف

 

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بطريق قنا الصحراوى الغربى، بين سيارتي نقل ثقيل وربع نقل.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وربع نقل ، بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

 

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تبين مصرع عبد الرحيم صبرى27 عاما، مقيم الأقصر، وإصابة محمد عبده جمعه ٣٩ عاما، ،مقيم الأقصر، بكدمات متفرقة بالجسم.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث، لنقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة، والمصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا حادث تصادم أبوتشت الطريق الصحراوي الغربي جثة مشرحة

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