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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح 1090 طن أرز تموينى وحر بالمجمعات الاستهلاكية بقنا

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

 


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تم طرح 1090 طن أرز معبأ ، ما بين أرز تموينى ، وأرز حر ، وأرز حر فاخر في فروع شركة المصرية 2000 بمختلف مدن المحافظة ، والمجمعات الاستهلاكية ، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الإستراتيجية ، وسد احتياجات المواطنين من تلك السلع.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن الأجهزة المعنية تتابع توافر السلع والأسعار بالأسواق يوميا، بهدف رصد أى نقص فى السلع ومن ثم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسد أى عجز.

 

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وأضاف الداودى، بأن الكميات المتوفرة من الأرز تشمل ، 600 طن أرز تموينى، بسعر 10.5 جنيه ، متوفر بفروع شركة المصرية 2000 ، و 430 طن أرز حر بسعر 14.5 جنيه، متوفر بفروع شركة المصرية ايضا ، و 60 طن أرز حر فاخر كسر 3% بسعر 18 جنيه، متوفر بالمجمعات الاستهلاكية المختلفة.

 

و أوضح محافظ قنا ، بأنه سوف يتم وصول دفعات أخرى من الأرز ، وكافة السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، لضمان توافر تلك السلع بكميات كافية بالأسواق والمحلات.

 

و أكد الداودى، أن الأجهزة الرقابية تشن حملات يوميه بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية، ومدى التزام التجار بالأسعار المقررة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض من السلع، والتغلب على ظاهرة الارتفاع العشوائى فى الأسعار.

 

ولفت محافظ قنا ، إلى أنه يتابع بشكل يومي أسعار السلع الأساسية، ومدى توافرها في الأسواق على مستوى كافة المراكز ، من خلال التقارير الدورية للأجهزة المختصة.

 

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