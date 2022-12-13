إحنا الصعايدة.. 350 طفلا يستعرضون مواهبهم في أكبر مهرجان بقنا

أعلنت جمعية أنا مصرى، عن تنظيم أكبر مهرجان فنى بالصالة المغطاة بمدينة قنا، مطلع الأسبوع القادم، تحت عنوان"احنا الصعايدة..ولادك يا مصر"، بمشاركة 350 طفل يشاركون بـ 9 عروض فنية متنوعة تعبر عن مراحل تاريخية ومناطق جغرافية متنوعة بمصر، برعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و إشراف النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جمعية أنا مصرى .

تتضمن العروض الـ 9 للمهرجان، فقرات فنية "فرعونية، نوبية، صعيدية، اسكندرانية...إلخ" تعبر عن عادات وتقاليد متنوعة للمجتمع المصرى، وتنتهى برقصة ختامية مشتركة لكل الأطفال المشاركين بملابسهم المختلفة، لترسيخ عدد من القيم المجتمعية على رأسها التعاون والانتماء وحب الوطن.

و قال مصطفى بتيتى، مدير مشروع الفن للجميع بجمعية أنا مصرى، إن المهرجان تم الإعداد له منذ 9 أشهر، للوصول إلى المهرجان الختامى، المزمع تنفيذه يوم السبت القادم، الموافق 17 من الشهر الجارى، وسوف يشارك فى عروض المهرجان 350 طفل، من جملة 2000 طفل شارك فى فعاليات وعروض المهرجان.

و أضاف بتيتى، بأن الأطفال المشاركين فى المهرجان من 42 مجتمع مختلف يمثلون مراكز محافظة قنا ، تتفاوت أعمارهم ما بين 8 إلى 15 عاماً ، يعبرون من خلال الفقرات الفنية، عن ثقافات و عادات متنوعة يزخر بها المجتمع المصرى، يتم تدريبهم من خلال مدربين من المجتمع المحلى.

و أشارت هبه طلعت، مخرج العرض، إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم رسائل هامة للمجتمع من خلال الثقافة، أبرزها" إعلاء و إظهار الطفل كأولوية أولى فى المجتمع، و إعلاء قيمة التطوع، ترسيخ وعى الأطفال بقيمة الانتماء للوطن"، مع اكتشاف الأطفال الموهوبين والمبدعين فى المناطق المختلفة، وتصديرهم للمجتمع ككوادر فنية جديدة.

و أوضحت طلعت، بأن المرحلة الأولى للمهرجان تنتهى باليوم الختامى، أما المرحلة الثانية تركز أكثر على الشباب، مع استثمارهم كمدربين خلال المرحلة القادمة، خاصة و أن الفترة القادمة سوف تشهد مشاركة عدد كبير من المجتمعات المحلية.

