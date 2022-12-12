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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معمولي عمل.. إحالة أوراق عامل قتل شقيقه بقنا إلى المفتى

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق شاب لفضيلة المفتي، بتهمة قتل شقيقته بسلاح أبيض بقرية الشقيفى التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف،  وعضوية المستشارين عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير.

 

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إحالة أوراق الابن العاق لفضيلة المفتى بتهمة قتل والدته بقنا

 

ترجع وقائع القضية إلى 30 يناير من العام الجاري، عندما تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً يفيد مقتل ناجحة.ص.ع ٣٦ عاماً ، بسلاح أبيض فى منطقة الخماخمة التابعة لقرية الشقيفى بمركز أبوتشت.

وتبين من تحريات المباحث، أن شقيقها عسران.ص.ع، 38 عاما، عامل، وراء قتلها بسلاح أبيض، مدعياً بمروره بحالة نفسية سيئة دفعته لقتل شقيقته.

وأقر المتهم  خلال التحقيقات، بارتكاب الجريمة، قائلا: " قتلت أختي و أنا مش حاسس بنفسي أنا محسود ومعمولي عمل مخلينى مش حاسس باللي بعمله"، و أنه مصاب بالوسواس القهرى، ويخضع للعلاج.

وأحيلت القضية برقم 4665 جنايات أبوتشت، وقيدت برقم 510 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادى، والتي عاقبت المتهم،  بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، وتحدد لها جلسة مارس المقبل للنطق بالحكم. 

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