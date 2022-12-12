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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم طلاب قنا الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية 

تكريم الفائزين فى
تكريم الفائزين فى مسابقة الإمارات


 

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حفل تكريم الطلبة المشاركين فى مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية والحاصلين على مراكز متقدمة فى المسابقات التي أقيمت في دولة الإمارات بجامعة الشيخ زايد فى شهر نوفمبر الماضى.

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، والمهندس عبد الرحيم زقيم، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندسة رندا محمد البركاوى، مديرة مركز تكنو ستيم، وعدد من القيادات التعليمية ومديري المدارس المشاركة.

 

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أكد محافظ قنا ، ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع.

 

و أشاد محافظ قنا ، بدور المركز في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة، وذلك من خلال تنظيم العديد من مسابقات السوفت وير والبرمجة التابعة للاتحاد الافروأسيوى للابتكار والتكنولوجيا، المؤهلة للمنافسة في التصفيات الدولية التي يتم من خلالها حصول الطلاب على منح دراسة دولية.

 

و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأنه تم تنظيم معرض بالجامعة ضم نماذج من اختراعات الطلاب فى كافة المجالات، مؤكدا على رعاية الجامعة وتشجيعها للإبتكار والمبتكرين، وذلك من خلال إنشاء مركز الابتكار الذى يتبنى جميع الطلاب الموهوبين ويدعم المواهب المختلفة التى يقدمونها فى المشاركات والمسابقات الخارجية المختلفة، معرباً عن إعجابه بما تم عرضة من نماذج مشرفة من الطلاب خلال حفل التكريم.

 

و قالت مديرة مركز تكنو ستيم، إن الدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا لأبنائه الطلبة يدفعنا لبذل أقصى مجهود لصناعة طفل مميز، كما أننا وفرنا البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة، لبناء جيل واعى واعد يواجه تحديات القرن الواحد والعشرين، ما يرفع من شأن مصرنا الحبيبة ويضعها فى مصاف الدول المتقدمة بثروتها النادرة من عقول شبابها، وسيقوم مركز تكنو تحت رعاية محافظ قنا، باستضافة فعاليات مسابقة الروبوت العالمية فى منتصف العام ويعد هذا الحدث المميز الذى يتم تنظيمه لأول مرة على أرض محافظة قنا ، كما يجرى الانتهاء من اجراءات الاعلان عن مسابقة البرمجة تحت رعاية جامعة جنوب الوادى.

 

يذكر أن الحفل بدأ بعرض فيلم تسجيلي لأبرز أنشطة الطلاب داخل المركز، ثم قام محافظ قنا بتكريم 4 طلاب من مؤسستى دار الرحمة وأحمد جبره لتربية البنين ، بالإضافة إلى 21 من الطلاب المؤهلين فى التصفيات العالمية للروبوت والبرمجة،  كما قام المحافظ بتكريم المهندسة رندا محمد البركاوى، مديرة مركز تكنو ستيم، والمدربين المسؤولين عن تدريب الطلاب.


 

الفائزين بمسابقة الإمارات

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قنا مسابقات الروبوت دولة الامارات جامعة الشيخ زايد البرمجة الدولية حفل تكريم

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