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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسة الحوار الوطنى لحزب حمادة الوطن بقنا تطرح تحديات وحلول لقضية الأسرة المصرية

الحوار الوطنى لـ
الحوار الوطنى لـ حماة الوطن

تناولت جلسة الحوار الوطنى لحزب حماة الوطن بـ قنا ، عدد من التحديات والحلول المتعلقة بقضايا " الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء"، ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني من أجل كل المصريين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

حضر فعاليات جلسة الحوار الوطنى، اللواء الحسن عباس، أمين عام حزب حماة الوطن بقنا ، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، وأحمد العيادي، نقيب المحامين بمحافظة قنا، والدكتور أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، والقمص دميان هادي، وكيل مطرانية قنا، والدكتورة عبير منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادى.

 

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قال اللواء الحسن على عباس، أمين عام حزب حماة الوطن بقنا، إن الحوار الوطني اليوم يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع وتنمية والانطلاق به للجمهورية الجديدة.

 

وأوضح أحمد العيادي، نقيب محامين قنا ، لأن حزب حماة الوطن متواجد على أرض الواقع ويتفاعل مع قضايا المجتمع برئاسة اللواء الحسن على عباس أمين الحزب بقنا، مضيفاً بأن الحوار الوطني دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المشاركة والمشورة من كل أبناء الشعب المصرى، و أن الأسرة المصرية أحاطها المولى عز وجل بالحماية الربانية وحماها القانون بنصوصه ومواده المنظمة لشأن الأسرة المصرية.

 

وقال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق الحوار الوطني لكل أطياف المجتمع المصري للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتنميته برؤية مستقبلية للتحول الجذري من دولة ناڜئة لدولة عظمي الأمر الذى يتطلب تكاتف وتلاحم من الجميع.

 

وأضاف منصور، بأن الحوار فرصة عظيمة لكل مواطن للمشاركة في تنمية الوطن، لافتا أن هذا الحوار يفتح الباب أمام الجميع للمشاركة سواء في المحافظات المركزية أو فى كل عموم محافظات الجمهورية.

 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى التقدم الهادف والمسؤول للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة بعد أن حققت مصر أهدافها في محاربة الأفكار المتطرفة، وأكدت ريادتها في العالم أجمع برؤية استراتيجية منفتحة على العالم رغم التحديات التي تواجهنا ومن سواء الداخلية أو الخارجية.

 

وأوضح الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا ، بأن دور الأسرة المصرية في الحوار الوطني حدثنا عنه القرآن الكريم في سورة المجادلة في قوله جل شأنه "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" حيث استمع المولى عز وجل ، إلى الحوار الأسري بين رجل وزوجته، لافتا أن آيات كثيرة فى القرآن الكريم بينت الحوار وأهميته، وهي شواهد كثيرة تتحدث عن الحوار الوطني، لافتا أن للمرأة دور هام فى الحوار الاسلامى، و أبرز مثال على ذلك عندما عارضت سيدنا عمر بن الخطاب وأقر رضي الله عنه برأيها في قضية المهور وتحديدها ويدل ذلك على أن الحوار هو أهم ما ينهض بالمجتمع ويدفع به إلى التنمية الصادقة.

 

وقال القمص دميان هادي، وكيل مطرانية قنا ، إن الله هو الذي بنى الأسرة في بدء الخليقة لتكون إرادته الصالحة بأن تكون الأسرة المصرية نواة المجتمع بمختلف ديانتها وثقافتها فهي التي تحارب وتقاوم مغريات العصر للنهوض بالدولة المصرية من خلال دورها في الحفاظ على القيم الدينية وفضائلها متسلحة بثقافة التنمية الحديثة بالرقي والحداثة بما لديها من موروث ثقافي وديني  سواء في الدين الاسلامي ودورها الرائد في الحد من الزيادة السكانية للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

 

و أشارت منى عيد، مساعد أمين المرأة بحزب حماة الوطن بقنا ، إلى أن المرأة المصرية لها الدور الأسمى في الرقى بالمجتمع وتحقيق نهضته، و أن تعرض المرأة المرأة للعنف يحد من دورها في التنمية المجتمعية، داعية إلى زيادة الوعي والتثقيف للحد من هذه الظاهرة وكذلك مناهضة الزواج المبكر القاصرات والذي يؤثر على صحة المرأة وسلامتها بجانب تأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال الدكتور حمدي عبد العال، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وأمين التنمية البشرية بالحزب، إن دور الأسرة المصرية هو الحفاظ على النوع الإنساني بجانب دورها في إنشاء جيل من الأسوياء الذين يحافظون على الوطن، و أن الرئيس السيسي قدم الرعاية الشاملة للأسرة المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسرة المصرية للنهوض بها فى الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطنى لـ حماة الوطن

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الحوار الوطني حماه الوطن الأسرة المصرية محاربة الغلاء جلسة الحوار الوطنى

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