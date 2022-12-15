هواية الملوك.. الغول عشق الحمام الزاجل فحقق له رقم قياسي في قنا..شاهد

عشق تربية الحمام الزاجل فأنفق عليها مبالغ طائلة حتى أنجبت له عدد كبير من الحمام الذى كسر أرقاماً قياسية لم تتحقق من قبل فى مصر، وحقق من خلالها مراكز متقدمة فى السباقات .

فقبل 12 عاماً من الآن قرر الشاب اسلام الغول، اختراق مجال سباقات الحمام الزاجل، ليكون من أوائل المشاركين فى هذه السباقات بمحافظة قنا، وأول المحققين لمراكز متقدمة، من خلال مجموعة حمام زاجل اشتراها من متسابقين و أنفق عليها مبالغ طائلة حتى أنجبت له عدد كبير من الحمام الذى كسر أرقاماً قياسية لم تتحقق من قبل فى مصر.

"عدى" قطع مسافة 1000 كيلو خلال يوم

أبرز السباقات التى غير كثيراً فى معايير سباقات الحمام الزاجل بمصر، حقق خلالها " اسلام الغول" مركز أول على مستوى الجمهورية، بعدما تمكن فرد الحمام المسمى" عدى" من قطع مسافة 1000 كيلو متر خلال يوم واحد فى مسابقة أقيمت بمدينة السلوم، ليلمع بعدها اسم المتسابق بـ فرد الحمام ، الذى استطاع قطع هذه المسافة القياسية.

اسم "عدي" هو ابن المتسابق، الذى قرر أن يطلق أسماء أبنائه على أفراد الحمام المميزين لديه، والذين استطاعوا تحقيق مراكز متقدمة على مدار السنوات الماضية، ليكون لهم أسماء مميزة، تكريماً لهم على أدائهم المميز خلال السباقات، والتى كانت سبباً أن يمتلىء منزله بكؤوس وميداليات الفوز.

اقتنى أنواع مميزة لتحقيق مراكز متقدمة

قال اسلام الغول" مربى ومتسابق حمام زاجل"، بدأت تربية الحمام الزاجل منذ 12 عاماً، وشاركت فى الكثير من المسابقات كان أولها فى 2017 ، استطعت خلالها بأفراد الحمام التى أمتلكها من تحقيق مراكز متقدمة، حيث حققت المركز الأول و الثانى فى المسابقة التى أقيمت بمركز ديروط، وكان دافعاً لى للمشاركة فى المسابقات التى أسمع عنها، وحرصت على اقتناء أنواع مميزة من الحمام الزاجل، ما ساعدني فى تحقيق مراكز أولى.

اسعار الحمام الزاجل تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 جنيه

و تابع الغول، رغم أن الحمام الزاجل مكلف مادياً ، إلا أنها هواية تصل إلى حد الإدمان لمن يدخل هذا المجال، حيث يحتاج الحمام الزاجل إلى عناية خاصة، حتى يكون مؤهلاً للمشاركة فى السباقات الطويلة، وقادراً على تحمل الظروف الجوية الصعبة فى بلادنا، و أبرزها درجة الحرارة، فضلاً عن أسعار فرد الحمام التى تبدأ من 2000 جنيه و تصل إلى 5000 آلاف فى الحمام العادى، فى حين يصل المميز منها والمحقق لأرقام قياسية إلى مبالغ تصل لملايين الجنيهات.

وأوضح الغول، بأنه يمتلك الكثير من أفراد الحمام الزاجل، بعضها اشتراها من متسابقين أو مربى حمام، و الأكثر منها ، جاء من تزاوج أفراد الحمام التى يربيها ويتعهدها بالعناية داخل منزله، الذى خصص منه غرفة خاصة للحمام والأدوات و الأجهزة المستخدمة فى استقبال أفراد الحمام المتسابق وقياس المسافات التى يقطعها الحمام.

أشارك فى المسابقات بحوالى 50 فرد حمام

و أشار الغول، إلى أنه يشارك فى المسابقة الواحدة بعدد يتراوح ما بين 35 إلى 50 فرد حمام، البعض منهم يحقق الفوز بالمراكز الأولى والكثير منهم يخفق، وكل فرد حمام توضع له أسورة بلاستيك مرقمة تحمل جميع البيانات الخاصة بفرد الحمام و صاحبها يتم تسجيلها على أجهزة خاصة، و بعد انتهاء السباق ونزول الحمام على الجهاز المخصص لذلك والمرتبط بنظام GPS و أجهزة كمبيوتر، يتم إعلان الفائز من خلال الرقم الخاص بكل فرد حمام.

و أضاف الغول، بأنه حصل على عشرات الكؤوس ما بين مركز أول وثان وثالث خلال المسابقات التى شارك فيها، منها أول ديروط وبنى أحمد، و ثالث أبوتيج، لكن أبرزها و أشهرها مسابقة السلوم، التى استطاع خلالها فرد الحمام" عدى" قطع مسافة 1000 كيلو متر خلال يوم واحد، والتى لم تحدث من قبل فى مصر، لافتاً إلى أن هناك الكثير من سباقات الحمام الزاجل بمختلف المدن المصرية يشارك فيها مئات المتسابقين ممن يهوون تربية الحمام و ينفقون عليها مبالغ طائلة للمشاركة فى الأماكن المحددة للسباقات.





اسلام الغول .. مربى حمام زاجل

الحمام الزاجل

اسلام الغول .. مربى حمام زاجل

كؤوس الفوز

اسلام الغول .. مربى حمام زاجل

الحمام الزاجل

اسلام الغول .. مربى حمام زاجل

الحمام الزاجل

الحمام الزاجل

كؤوس الفوز