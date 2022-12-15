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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : ثاني صاروخ باليستي عابر للقارات يدخل الخدمة في غضون يومين

صدى البلد

  أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" دخل الخدمة في تشكيل كوزيلسك للصواريخ الاستراتيجية بمنطقة كالوجا؛ ليصبح ثاني صاروخ من نوعه في غضون يومين يبدأ مهامه القتالية.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن تشكيل كوزيلسك، هو الأول من بين قوات الصواريخ الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.


وأشارت وزارة الدفاع الروسية الى أنه سيسمح في تنفيذ خطة إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لعام 2022 بزيادة حصة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة، وزيادة القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، إضافة إلى التجهيز بأنظمة الصواريخ الجديدة، حيث تعمل قوات الصواريخ الاستراتيجية على إنشاء بنية تحتية اجتماعية؛ لتحسين ظروف الخدمة القتالية .


ومنظومة صواريخ "يارس" هي منظومات صاروخية استراتيجية روسية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقائمة على الصوامع برؤوس حربية متعددة ، وسوف تحل في المستقبل محل الصواريخ UR-100N، جنبا إلى جنب مع توبول، أساس القوة الضاربة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.
 

وزارة الدفاع الروسية يارس الصواريخ الاستراتيجية

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