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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة "تعلم" تصل مدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية للبنات.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

يواصل فريق شباب يدير شباب YlY بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ مبادرة 4 learn "تعلم" بالمدارس وتوجه الفريق إلى المدرسة الثانوية الصناعية للبنات والمشروع يقدم مجموعة من التدريبات لطلاب المدارس عن العمل التطوعي، إدارة الوقت والتصدي للتنمر بمعدل يوم واحد تدريبي لكل مدرسة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

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من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق شباب يدير شباب هو أكبر فريق تطوعي بوزارة الشباب والرياضة ولديه فكر ورؤية لخدمة المجتمع.

 

وأضاف أن تدريب "تعلم" الذي تقدمه المديرية من خلال شباب يدير شباب للطلاب في المدارس يقدم محتوى هادف في مواجهة التنمر لتوعية النشء بالمدارس على نبذ العنف والامتناع عن التنمر على الآخرين لمنع مظاهر العنف اللفظي والآثار الضارة على العلاقات فيما بينهم وخلق مشكلات وضغوط نفسية على الأطفال.
 

يقدم فريق شباب يدير شباب برنامج "تعلم" بالمدارس بمشاركة الفريق في المحافظة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وفريق عمل الإدارة.

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IMG-20221215-WA0005
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IMG-20221215-WA0006
وزير الشباب والرياضة حملات مكثفة الشباب والرياضة طلاب المدارس كفر الشيخ وزير الشباب محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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