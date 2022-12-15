عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 38 ألفاً و540 طن أرز شعير في كفر الشيخ

أرز شعير
أرز شعير

أعلنت مديرية التموين في كفر الشيخ اليوم، الخميس، توريد 38 ألفاً و540 طن أرز شعير توريد 38 ألف طن إلى الصوامع والشون منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

وصرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة التابعة من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

 

وأكد أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

 

وقال إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وبلغ إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، 38 ألفاً و540 طن أرز شعير.

محافظ كفر الشيخ وزير التموين كفر الشيخ التموين التجارة الداخلية مديرية التموين وزارة التموين غرفة عمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

البنك المركزي يلزم البنوك بتخصيص 25 % من محافظ التجزئة لمدة عام إضافي

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

موضوعات متعلقة

من أجل حفنة أموال..الإبن الضال يتخلص من والديه وشقيقه في كفرالشيخ|القصة الكاملة

خلال زيارته.. القنصل الفرنسي بالإسكندرية يشيد بمتحف آثار كفر الشيخ| صور

ورشة تدريبية في الأعمال الحرفية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

تحرير 81 محضرًا تموينيًا في حملات مكثفة بـ كفر الشيخ

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات الهندسية في كفر الشيخ

مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

أشاد بمركز استدامة.. محافظ كفر الشيخ يستقبل قنصل فرنسا بالإسكندرية |صور

مواليد 2005.. نتائج التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الرئيس لحياة كريمة بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية تطلق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. فيديو

فائدة غير مسبوقة..وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لـ الاستفادة من الشهادات الادخارية الدولارية

أشرف صبحى: نسعى لتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي لمواجهة الفساد

صالح الشيخ: استيراتيجية مكافحة الفساد تخلق جهازًا إداريًا يقدم خدمات متميزة

كمم فمها.. القصة الكاملة لسرقة عجوز الإسكندرية على يد مسجل خطر

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش حل سحري لنسف الكرش .. 5 نصائح خارقة تخلصك منه للأبد

مش حتصدق .. قشور هذه الفاكهة تحارب سرطان القولون

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم لنحت قوامك بدون حرمان

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

فيديو

خلعته من 2019 ومقالتلوش.. كيف استرد رجل أمواله وأولاده وتزوج جارة طليقته.. فيديوجراف

عرفني أنا مين.. غادة عبد الرازق تتحدث عن طليقها هيثم زانيتا| شاهد

فتاة سورية تعاني من مرض الضحك .. ما القصة؟ |فيديو جراف

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ