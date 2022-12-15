الرئيس الأوكراني: الأشهر القادمة ستكون حاسمة في المواجهة مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في كلمة أمام المجلس الأوروبي، أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في المواجهة مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، إن الهدف النهائي لروسيا أبعد بكثير من الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب هزيمة إرهاب الطاقة الروسي بجميع أشكاله.

وكان قد سلط مقال لصحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي ناشد فيها الدول الغربية تقديم مساعدات عاجلة لبلاده لتعويض الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الروسي المكثف والذي استهدف البنية التحتية للطاقة في بلاده على مدار الأسابيع الماضية ما تسبب في إعطاب حوالي 50 بالمائة من منشآت الطاقة في البلاد.

وأشار المقال، الذي كتبه الصحفي باتريك وينتور، إلى الكلمة التي وجهها الرئيس الأوكراني عبر تقنية الفيديو لمؤتمر للمانحين عقد في باريس الثلاثاء والتي أكد فيها أن توفير مولدات الكهرباء لبلاده لا يقل أهمية عن توفير العتاد العسكري والمدرعات.

وأضاف الرئيس الأوكراني، كما يشير المقال، إلى أن مولدات الكهرباء أصبحت ذات أهمية قصوى في ظل أزمة الطاقة الطاحنة التي تتعرض لها البلاد خاصة مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى حد التجمد.