أخبار الفن : رامى جمال: ممنوع من علاج البهاق بسبب السكري .. أول رد فعل من هيثم زانيتا بعد انفصاله عن غادة عبدالرزاق

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدا الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

وفى أول رد فعل صادم لطليقها هيثم زانيتا قام بإلغاء متابعة الفنانة غادة عبد الرازق من قائمة أصدقائه عبر حسابه بتطبيق انستجرام ، فيما احتفظ بصداقة روتنا ابنة الفنانة غادة عبد الرزاق فى قائمة أصدقائه .

كشف الفنان رامي جمال، عن معاناته مع مرض البهاق فى بدايته والمواقف التى تعرض لها من خلال المرض، وذلك أثناء حلوله ضيفا على برنامج "عالوعد"والذى تقدمه المطربة وعد.

وقال رامى جمال: "فى البداية كنت بشوف المرض إنه مشكلة، لكن ده حب من ربنا، وبيختبرني هل أنت راضي ولا لا وأنا راضي جدًا".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة لـ مغنى الراب ويجز أثناء حضوره مبارة المغرب وفرنسا أمس وظهر ويجز مرتديا جلابية .

ومن المعتاد على ويجز ظهوره بملابس مثيرة الجدل وكان آخرهم حفله بدبى