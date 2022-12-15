مصر تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة حماية البيئة بمنظمة الإيكاو

فازت مصر بمنصب نائب رئيس لجنة حماية البيئة بالمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" كأول دولة عربية وافريقية يتم انتخابها للمرة الثانية على التوالي لهذه اللجنة المتخصصة.

وجاء انتخاب مصر خلال اجتماع لجنة البيئة بالإيكاو الذي عقد بمدينة ساوباولو بالبرازيل مطلع الأسبوع الجاري، حيث تم إعادة انتخاب المهندس عبد الغفار السيد عبدالغفار بسلطة الطيران المدني وممثل مصر فب لجنة البيئة بالتزكية.

وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، بأن هذا الفوز يعد تأكيداً لدور مصر الريادي في مجال حماية البيئة وقدراتها وإمكانياتها خاصة بعد نجاحها المشرف في تنظيم الحدث العالمي الكبير المتمثل في مؤتمر المناخ "COP 27"، الذي انعقد بمدينة بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، كما يعكس ثقة منظمة الإيكاو في جهود وزارة الطيران المدني نحو تعزيز أمن وسلامة واستدامة بيئة الطيران ومواجهة أثر التغيرات المناخية والحد من التلوث البيئي في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وأشار الوزير إلى أن ملف حماية البيئة والتغيرات المناخية يعد من المحاور الأساسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيداً بالتنسيق الدائم والتعاون الفعال بين وزارة الطيران والمنظمة الدولية للطيران المدني.

يذكر أن لجنة البيئة بالإيكاو تضم في عضويتها 31 دولة بالإضافة إلى 5 دول و 16 منظمة إقليمية ودولية بصفة مراقبين من كافة أنحاء العالم، وتعمل اللجنة تحت التوجيه المباشر لمجلس منظمة الايكاو، وهدفها تفعيل قرارات حماية البيئة التي صدرت عن الجمعية العمومية للإيكاو الأخيرة والتي فازت مصر خلالها بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للفئة الثانية عن جدارة.

ع ف ت/ا ع